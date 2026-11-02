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Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı

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Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
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Kara para soruşturmasında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün, Yeni Parti Genel Merkezi tefrişatı için 250 bin doların Özgür Özel'in aracına bırakıldığı yönündeki iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel hakkında soruşturma başlattı; dosyanın fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor.

  • Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan Emir Sarıgül, ek ifadesinde, Yeni Parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin doların Ankara'da Ümitköy'deki bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içine bırakıldığını babasından duyduğunu söyledi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özgür Özel hakkındaki dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etmesi ve her iki isim için dokunulmazlık kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanarak TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
  • Mustafa Sarıgül, soruşturma nedeniyle Yeni Parti üyeliğinden istifa etmiş ve partinin sandalye sayısı 90'a düşmüştür.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yayılan "kara para" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan oğlu Emir Sarıgül'ün cezaevinden verdiği ek ifadeler siyaset gündemine bomba gibi düştü. Emir Sarıgül'ün beyanlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi.

SARIGÜL, SAVCILIĞA EK İFADE SUNDU 

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında tutuklu yargılanan Emir Sarıgül, savcılığa sunduğu ek ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu. 

EMİR SARIGÜL NE DEMİŞTİ? 

YENİ Parti'ye verilen paralara dair bildiklerini aktarmak istediğini belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Parti'ye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum. Yeni Parti'nin Genel Merkezi'nin iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara’da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum, bunu babamdan duydum."

DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Her iki ismin de aktif milletvekili olması nedeniyle sürecin idari ve hukuki adımları şekillenmeye başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yeni Parti Lideri Özgür Özel hakkındaki dosyayı milletvekili soruşturmalarından sorumlu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise yapacağı incelemelerin ardından hem Özgür Özel hem de Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlayacağı fezlekeleri TBMM Başkanlığı'na sunacağı öğrenildi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan “Partisini soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak için istifa kararı aldığını” söyleyen Mustafa Sarıgül, "Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum." demişti. Sarıgül, geçen günlerde istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na vermiş; Yeni Parti'nin sandalye sayısı 90'a düşmüştü.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıENDER DENİZ:

Bazı haberlere özellikle yorum açmıyorsunuz gazetecilik ilkesine uyun herkese eşit olun lütfen

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

yorum yapacaksan kendi özel sosyal Media hesabından yapabilirsin. kimse tutmuyor seni dostum...

yanıt7
yanıt12
Haber Yorumlarıizzet ulas:

Kdının yaptığı doğru değil. Lakin Hisse alıp satmak hangi kanunda suç. Yıllardır en büyük manipilülatörler bir çok yerli ve yabancı bankalar.

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Haber Yorumlarıftaydin25.fa:

eee özgür sen naneyi yemedinmi şimdi.

Yorum Beğen6
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Haber Yorumlarıİsmail Yıldırım:

eczacıyı hoplatma geliyorlar :))) eko ile içerde tavla atarlar artık

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Haber YorumlarıRevolver:

Rakip kim varsa iddia ile içeri at.. Ne güzel demokrasi. Bu yolla kaybetmek mümkün değil

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

akp nin kazanması için kılıçdaroğlunun başa gelmesi lazım!! Yeni partide bir şekilde kapatılacaktır..

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Haber Yorumlarıaykut koçak:

seçime bir kaç ay kala yeni parti kapatılacak

yanıt1
yanıt0

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