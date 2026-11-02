Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Mahmur bölgesinde, örgütün "kalesi" olarak nitelendirilen Karaçok Dağı eteklerindeki 10 askeri noktayı boşalttığı bildirildi. Bu noktalardan 5'ine Irak ordusu, diğer 5'ine ise Peşmerge güçleri yerleşirken, bölgede PKK'ya bağlı silahlı unsur kalmadığı belirtildi.

  • PKK, Mahmur Kampı yakınlarındaki Karaçok Dağı eteklerinde bulunan kamplarını boşalttı.
  • Bölgedeki 10 askeri noktadan 5'i Irak ordusuna, 5'i Peşmerge Güçleri'ne bırakıldı ve her iki güç eski PKK noktalarına yerleşti.
  • Mahmur Kampı Irak federal polisi tarafından çevrelenerek etrafına dikenli tel çekildi, girişe iki polis kontrol noktası kuruldu.

Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütü PKK bir kampını daha boşalttı.

Rûdaw'a konuşan iki kaynağın aktardığına göre örgüt, Mahmur Kampı yakınlarındaki Karaçok Dağı eteklerinde bulunan kamplarını boşalttı. Örgütün çekildiği bölgelerde kontrolün Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine geçtiği belirtildi.

10 NOKTA IRAK ORDUSU VE PEŞMERGEYE BIRAKILDI

Rûdaw'a konuşan askeri kaynak, PKK'nın Karaçok Dağı eteklerinden çekilmesinin ardından Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında bölgenin kontrolüne ilişkin anlaşma yapıldığını söyledi.

Kaynak, anlaşmanın ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

“Karaçok Dağı eteklerinin küçük bir bölümü PKK’nın kontrolündeydi. Ancak bu bölge tamamen boşaltıldıktan sonra Irak ordusu ile Peşmerge arasında anlaşma yapıldı. Buna göre, bölgedeki 10 askeri noktadan 5’i Irak ordusuna, diğer 5’i ise Peşmerge Güçleri’ne bırakıldı. Şu anda her iki güç de PKK’nin eski noktalarına yerleşmiş durumda.”

MAHMUR KAMPI'NIN ÇEVRESİNE DİKENLİ TEL ÇEKİLDİ

Aynı kaynak, Mahmur Kampı'nın Irak federal polisi tarafından çevrelendiğini ve kampın etrafına dikenli teller çekildiğini belirtti.

Kampın girişinde iki federal polis kontrol noktası bulunduğunu aktaran kaynak, güvenlik önlemleri kapsamında giriş çıkışların ve kamp içindeki hareketliliğin önemli ölçüde sınırlandırıldığını söyledi.

Kaynak ayrıca bölgede PKK'ya bağlı herhangi bir silahlı gücün kalmadığını ve örgütün eski askeri noktalarının ziyaret edilmesine izin verilmediğini ileri sürdü.

"KARAÇOK DAĞI ÇEVRESİNDE PKK'LI KALMADI"

PKK'ya yakın olduğu belirtilen ikinci kaynak da örgütün askeri noktalarını boşaltma sürecinin yaklaşık iki yıl önce başladığını aktardı.

Tüneller dahil bölgedeki mevzilerin boşaltıldığını söyleyen kaynak, “Karaçok Dağı çevresinde PKK'lı kalmadı. Kampı Irak güçleri koruyor. Kampın içinde yalnızca İç Güvenlik Güçleri bulunuyor. Silahlı unsur kalmadı” ifadelerini kullandı.

KARAÇOK DAĞI'NIN ÖRGÜT İÇİN ÖNEMİ

Karaçok Dağı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerinin planlanması ve Suriye-Irak hattındaki militan ile silah geçişlerinin sağlanmasında kullanılan stratejik noktalardan biri olarak biliniyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda, Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesi yakınlarında ve Irak sınırına yakın konumda bulunan Karaçok Dağı, Kandil bölgesinden gelen üst düzey örgüt mensupları ile Suriye'deki faaliyetlerden sorumlu isimlerin buluşma noktalarından biri olarak gösteriliyor. Örgütün Suriye'deki bazı operasyonlarına ilişkin kararların da burada yapılan toplantılarda alındığı belirtiliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

helal olsun türkiyeme ve onu yönetenlere. 40 küsur yıllık terör tarih oldu. bu tarihi bir başarıdır. eğer ülkesini ve milletin birliğini düşünüyorsa, herkes böyle düşünür.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHsyn Dalcı:

Dünkü gelen şehidimizden haberin var mı

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

yerlerini bildiginiz halde buraları zamanında hava operasyonlarıyla neden yerle bir etmediniz !!!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

PKK´LI HAINLERDE BUHAR OLDU DEGILMI ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKıvanç Ertürk:

Madem öyle dün neden Hakkari'de askerimiz şehid oldu?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de fahri müfettişin taksiciye kestiği yaya geçidi cezası iptal edildi! Avukat kızı: Emsal karar

Yaya geçidi cezası mahkemeden döndü! Gerekçesi sürücülere emsal
Belçika Başbakanı istifa etti! Kral'ın kararı herkesi şaşırttı

Belçika Başbakanı istifa etti! Kralın kararı herkesi şaşırttı
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor
Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin

Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin
Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

Taşları kadar değeri de göz kamaştırıcı! İşte arkasındaki sır
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles'ı yağmurda bıraktı

Kraliyet ailesinde görülmemiş olay
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam