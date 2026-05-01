Haberler

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

KAZA KÜLEFLİ KAVŞAĞI’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ’dan İzmir yönüne ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan yolculara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

