Sakarya'da kargo gemisi kıyıya sürüklenip, karaya oturdu; kurtarma çalışmaları sürüyor

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Kamerun bandıralı kargo gemisi, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemideki mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Karasu açıklarında etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Kamerun bandıralı kargo gemisi, kıyıya sürüklendi. Gemi, Karasu Halk Plajı kıyılarında karaya oturdu. Durumun bildirilmesi ile bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan 8 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Diğer yandan bölgede kuvvetli fırtına ve sağanak etkili oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı