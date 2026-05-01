Fenerbahçe'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor

Fenerbahçe'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de alarm! Taraftar kara kara düşünüyor
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Fenerbahçe’de RAMS Başakşehir maçı öncesi sakatlıklar ve cezalar nedeniyle birçok yıldız forma giyemeyecek, Zeki Murat Göle ilk maçına eksik kadroyla çıkacak.

  • Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı öncesi Asensio (sakatlık riski), Nene (ağrı), Ederson, Guendouzi, Brown ve Mert Müldür (ceza) olmak üzere altı oyuncudan yoksun.
  • Edson Alvarez takımla çalışmalara başladı ancak maç eksiği nedeniyle ilk 11'deki durumu belirsiz.
  • Maçta kaleci Tarık'ın görev alması beklenirken, savunma ve orta sahada rotasyon yapılacak; sol bekte Levent, orta sahada Kante-İsmail Yüksek, kanatta Musaba'nın oynaması öngörülüyor.

Fenerbahçe’de RAMS Başakşehir maçı öncesi kadroda yaşanan eksikler teknik heyeti zor durumda bıraktı. Tedesco sonrası takımın başına geçen Zeki Murat Göle, ilk sınavına önemli oyuncularından yoksun çıkacak.

YILDIZLAR YOK, KADRO DARALDI

Sarı-lacivertlilerde Asensio’nun sakatlık riski nedeniyle hazır olmadığı öğrenildi. Nene’nin ise yeniden ağrılarının başlaması nedeniyle maçta forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

CEZALILAR CAN SIKIYOR

Derbide yaşananlar sonrası Ederson, Guendouzi, Brown ve Mert Müldür’ün cezalı duruma düşmesi, teknik heyetin elini iyice zayıflattı. Bu dört önemli ismin yokluğu kadro planlamasını doğrudan etkiledi.

ALVAREZ GERİ DÖNDÜ AMA…

Uzun süredir sakat olan Edson Alvarez’in takımla çalışmalara başlaması olumlu bir gelişme olarak öne çıksa da maç eksiği nedeniyle ilk 11’de olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

KALE TARIK’A EMANET

RAMS Başakşehir karşısında kalede Tarık’ın görev alması beklenirken, savunma ve orta saha hattında da rotasyon yapılacağı öğrenildi. Sol bekte Levent, orta sahada Kante-İsmail Yüksek ikilisi ve kanatta Musaba’nın forma giymesi öngörülüyor.

Şaziye Ceyhan
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

ÖNEMİ YOK NASIL OLSA ŞAMPİYONLUK GİTTİ BOŞ VER GİTSİN.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

