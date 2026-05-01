1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet yokuş aşağı savrularak 2 işçiyi ezdi. Metrelerce sürüklenen işçiler olay yerinde hayatını kaybetti. Taşeron firma çalışanı oldukları öğrenilen işçilerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAMYONET YOKUŞ AŞAĞI SAVRULDU

Kaza, Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan kamyonet yokuş aşağı savrulmaya başladı.

İŞÇİLER METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Taşeron bir firmada çalışan iki işçi, savrulan kamyonetin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR

Ekipler olay yerinde incelemelerini sürdürürken, hayatını kaybeden işçilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
