İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin savaş harcamalarına ilişkin resmi verileri manipüle ettiğini öne sürdü. Arakçi, Pentagon’un açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu.

“MALİYET 100 MİLYAR DOLARI BULDU”

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Arakçi, ABD’nin savaş için harcadığı tutarın 100 milyar dolara ulaştığını iddia etti. Bu rakamın resmi açıklamaların yaklaşık dört katı olduğunu belirten Arakçi, bu yükün doğrudan Amerikan halkına yansıdığını ifade etti.

ABD’NİN RESMİ VERİLERİYLE ÇELİŞİYOR

Dış basında yer alan haberlere göre Pentagon, İran’a yönelik askeri operasyonların maliyetini yaklaşık 25 milyar dolar olarak açıklıyor. Arakçi’nin açıklamaları ise bu rakamların ciddi şekilde düşük gösterildiği yönünde tartışmaları artırdı.

“HER HANEYE AYLIK YÜK BİNİYOR”

İranlı bakan, savaşın ABD’deki hanelere aylık yaklaşık 500 dolar yük getirdiğini savunarak, dolaylı maliyetlerin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

GERİLİM EKONOMİYE DE YANSIYOR

Uzmanlar, Orta Doğu’daki gerilimin sadece askeri değil, enerji fiyatları ve küresel ticaret üzerinden ekonomik etkiler yarattığını belirtiyor. İran’ın bu açıklamalarının, ABD iç kamuoyunu hedef alan bir söylem olduğu da değerlendiriliyor.

