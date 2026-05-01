Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti

Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti Haber Videosunu İzle
Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Domenico Tedesco, İstanbul’dan ayrılırken sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisi karşısında duygulanan Tedesco’nun, havalimanında gözyaşlarını tutmakta zorlandığı anlar dikkat çekti.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Domenico Tedesco, İstanbul’dan ayrılırken sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Havalimanındaki anlar duygusal görüntülere sahne oldu.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Görevine son verilen Alman teknik adam, sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrıldı. Tedesco’yu uğurlamak için havalimanına giden Fenerbahçeli taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Yoğun ilgi karşısında duygulanan Tedesco’nun, gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Tecrübeli teknik adamın bu hali dikkat çekti.

DUYGUSAL SÖZLER

Havalimanında kısa bir açıklama yapan Tedesco, “Beni destekleyen taraftarlarımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Onları çok seviyorum, bu yüzden çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

“KİMSEYİ BÖYLE SEVMEDİK”

Fenerbahçeli taraftarların “Ne hocalar geldi, ne hocalar geçti! İnan, hiçbirisi böyle sevilmedi!” tezahüratı ise veda anlarına damga vurdu.

İşte o anlardan kareler:

