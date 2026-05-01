Premier Lig ekibinden Fener'in yıldızına kanca! Pazarlığa tutuştular aralarında 2 milyon kaldı
Nottingham Forest’ın Archie Brown için 16 milyon euroluk teklif yaptığı, Fenerbahçe’nin ise 18 milyon euro talep ederek pazarlık sürecini başlattığı öğrenildi.
Fenerbahçe’nin genç sol beki Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
16 MİLYON EURO’LUK TEKLİF
İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’ye 16 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ise bu transfer için beklentisini 18 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Sezon başında Gent’ten 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Archie Brown, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Genç oyuncu bu sezon 36 maçta forma giyerken 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brown’un güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösteriliyor.
PAZARLIKLAR SÜREBİLİR
İki kulüp arasındaki bonservis farkı nedeniyle görüşmelerin devam edebileceği belirtilirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.