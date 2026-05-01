Haberler

Premier Lig ekibinden Fener'in yıldızına kanca! Pazarlığa tutuştular aralarında 2 milyon kaldı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nottingham Forest’ın Archie Brown için 16 milyon euroluk teklif yaptığı, Fenerbahçe’nin ise 18 milyon euro talep ederek pazarlık sürecini başlattığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin genç sol beki Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

16 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’ye 16 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ise bu transfer için beklentisini 18 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sezon başında Gent’ten 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Archie Brown, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Genç oyuncu bu sezon 36 maçta forma giyerken 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brown’un güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösteriliyor.

PAZARLIKLAR SÜREBİLİR

İki kulüp arasındaki bonservis farkı nedeniyle görüşmelerin devam edebileceği belirtilirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs! Onlarca kişi gözaltında, bazı duraklar kapatıldı
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi

1 Mayıs'ta kahreden kaza! İşçiler feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!