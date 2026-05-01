Premier Lig ekibinden Fener'in yıldızına kanca! Pazarlığa tutuştular aralarında 2 milyon kaldı

Fenerbahçe’nin genç sol beki Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

16 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’ye 16 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ise bu transfer için beklentisini 18 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sezon başında Gent’ten 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Archie Brown, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Genç oyuncu bu sezon 36 maçta forma giyerken 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brown’un güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösteriliyor.

PAZARLIKLAR SÜREBİLİR

İki kulüp arasındaki bonservis farkı nedeniyle görüşmelerin devam edebileceği belirtilirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.