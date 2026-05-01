Haberler

Takımdan ayrılacak mı? İşte Torreira'nın son kararı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Takımdan ayrılacağı ve ülkesine döneceği konuşulan Lucas Torreira’nın Galatasaray’da kalma kararı aldığı ve en az üç yıl daha sarı-kırmızılı formayı giymeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray’ın orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Uruguaylı yıldızın sarı-kırmızılılara odaklandığı öğrenildi.

AYRILIK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

HT Spor’un haberine göre ara transfer döneminde sık sık adı ayrılıkla anılan ve Uruguay’a dönme ihtimali konuşulan Torreira, bu düşünceleri tamamen geride bıraktı.

İSTANBUL’DA MUTLU

Türkiye’deki yaşamından ve Galatasaray taraftarının ilgisinden memnun olan deneyimli futbolcunun, kariyer planlamasını sarı-kırmızılı kulüp üzerine yaptığı belirtildi.

EN AZ 3 YIL DAHA KALACAK

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torreira’nın, en az üç yıl daha Galatasaray forması giymeyi hedeflediği ifade edildi.

YÖNETİM MEMNUN

Bu kararın teknik heyet ve yönetim tarafından da memnuniyetle karşılandığı aktarıldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maçta görev alan Torreira, 4 golle katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Serdar:

3 yıl daha bu numaracıyı görecez yani ekranlarda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

