Dünya Kupası’nda İran bilmecesi çözüldü: Trump’tan "Bırakın oynasınlar" mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun İran’ın 2026 Dünya Kupası maçlarını ABD’de oynayacağına söylemesinin ardından, Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Infantino ile olan dostluğuna vurgu yaparak, "Bırakın oynasınlar, Gianni’ye ne istiyorsa yapabileceğini söyledim" ifadelerini kullandı.

  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını ve maçlarını ABD'de oynayacağını duyurdu.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Infantino'nun kararına saygı duyduğunu belirterek 'Bırak oynasınlar' mesajı verdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, İran Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’na katılacağını ve maçlarını ABD’de oynayacağını duyurmasının ardından, gözler Donald Trump’a çevrildi. Siyasi gerilimin gölgesinde kalan turnuva takvimiyle ilgili konuşan Trump, beklenmedik bir hoşgörüyle yeşil ışık yaktı.

"INFANTINO SÖYLEDİYSE SORUN YOK" 

Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Infantino’nun kararına saygı duyduğunu belirtti. Gazetecinin, "İran’ın burada oynayacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Trump, "Eh, Infantino söylediyse sorun yok" yanıtını vererek FIFA yönetimine olan güvenini dile getirdi.

"KAZANIRLARSA O ZAMAN ENDİŞELENİRİM" 

Röportaj sırasında muhabirin "Ya turnuvayı kazanırlarsa?" şeklindeki kışkırtıcı sorusuna ise Trump, espriyle yanıt verdi: "O konuda endişelenmem gerekecek. Ama biliyor musun? Bırak oynasınlar. Gianni'ye (Infantino) istediğini yapabileceğini, bu konuda özgür olduğunu söyledim."

FİFA BAŞKANI KANADA'DA AÇIKLADI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Vancouver'da düzenlenen küresel futbol yönetim organının kongresinde yaptığı konuşmada, İran'ın bu yılki Dünya Kupası'nda yer alacağını yineledi. Infantino, delegelere hitaben yaptığı konuşmada, "Öncelikle şunu hemen teyit edeyim ki, elbette İran 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak." dedi ve maçların ABD'de oynanacağı da sözlerine ekledi. 

