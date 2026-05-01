İş insanı ortağı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iş insanı Aykut Saban, ortağı Z.M. ile çıkan tartışma sonrası ruhsatsız tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren Saban’ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Z.M. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Olay, sabaha karşı Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerindeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Aykut Saban ile ortağı Z.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabancayla Saban’a ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aykut Saban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saban’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Z.M., cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Aykut Saban’ın cenazesi, Yazlık Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
