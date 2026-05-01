Mardin'de 15 Gündür Haber Alınamayan Adam Evinde Ölü Bulundu

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 15 gündür haber alınamayan Muhammed Ali Kavuk (50), evinde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı merkez Ulucami Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan yabancı uyruklu Muhammed Ali Kavuk'tan 15 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Kavuk'u hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Kavuk'un hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Kavuk'un kesim ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı belirtildi.

