Haberler

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği saldırısının yeni görüntüleri yayınlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Columbia Bölge Savcısı Jeanine Ferris Pirro, ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının yeni görüntülerini yayınladı.

ABD Columbia Bölge Savcısı Jeanine Ferris Pirro, ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı ve öncesine ait yeni görüntüler yayınladı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde

saldırgan Cole Tomas Allen'ın saldırıdan 1 gün önce Hilton Oteli'nde keşif yaptığı ve saldırı günü güvenlik noktasına doğru koşarak bir ABD Gizli Servis ajanına ateş ettiği görüldü. Savcı Pirro, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vurulma olayının dost ateşi sonucu meydana geldiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ofisim, Cole Tomas Allen'ı adalete teslim etmeye yönelik kapsamlı soruşturmayı FBI ile birlikte titizlikle yürütecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin başkenti Washington'daki Hilton Oteli'nde Trump ve kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı yapılmıştı. 31 yaşındaki saldırgan Cole Tomas Allen, koşarak güvenlik noktasından geçip bir Gizli Servis ajanına ateş ettikten sonra yakalanmıştı. Vurulan Gizli Servis ajanının giydiği çelik yelek sayesinde yara almadan kurtulduğu açıklanırken, Trump ve beraberindeki kabine üyeleri etkinliğin yapıldığı salondan tahliye edilmişti. Saldırgan Cole Tomas Allen, ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmak ve federal silah yasalarını ihlal etmekle suçlanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

