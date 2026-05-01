Hindistan'da tur teknesi alabora oldu! 9 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde Bargi baraj gölünde tur teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada 24 kişi kurtarılırken, 5’i çocuk 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir anne ile oğlunun cansız bedeninin el ele bulunması faciayı daha da acı hale getirdi.

TEKNE RÜZGAR NEDENİYLE ALABORA OLDU

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre, Bargi baraj gölünde turistik gezi yapan tekne ani rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kazanın ardından ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 24 kişi kurtarılırken, 17 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, ekipler gölde arama çalışmalarına devam ediyor.

ANNE VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ EL ELE BULUNDU

Faciada hayatını kaybeden 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında bir anne ile oğlunun el ele bulunan cansız bedenleri yürek burktu.

KAYIPLAR İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Yetkililer, 5’i çocuk olmak üzere 9 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
