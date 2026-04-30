Çocukların silahla oyunu faciayla bitti: 1 ölü

Iğdır'da bir çocuğun silahla arkadaşlarına şaka yaptığı sırada silahın patlaması sonucu merminin isabet ettiği arkadaşı hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan H.A. (12), evden getirdiği silahla arkadaşlarına şaka yaptı. Dolu olan silahın patlaması sonucu merminin isabet ettiği Berat Irmak (13) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen 112 Acil ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken köyde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Olay sonrası H.A.'nın babası E.A. gözaltına alındı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
