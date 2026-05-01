1970’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş kitlelere ulaşan şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Özer, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

"TÜLAY ÖZER ABLAMI KAYBETTİK"

Acı haberi müzik yapımcısı Hakan Eren duyurdu. Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı” ifadelerini kullandı.

Kardeşi Zerrin Özer'in sosyal medya hesabından ise şu ifadelerin yer aldığı paylaşım yapıldı: "Canımız, kıymetlimiz Tülay Özer'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Cenaze törenine dair bilgileri en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Başımız sağ olsun."

Zerrin Özer’in ablası olan Tülay Özer, müzik kariyeri boyunca ‘Büklüm Büklüm’, ‘İkimiz Bir Fidanız’, ‘Kalbime Sana Vermiştim’ ve ‘Niye Çattın Kaşlarını’ gibi eserleri ilk seslendiren sanatçı olarak hafızalarda yer etti.

TÜLAY ÖZER KİMDİR?

Tülay Özer, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer adında dört kız kardeşin en büyüğü olarak Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı. İlk 45'liğini 1974'te Gel Artık - Niye Çattın Kaşlarını ismiyle çıkardı. 1975 yılı sanatçının çıkış yılı oldu ve aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle yayınlanan "İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit" 45'liği ile hızlı çıkış yaptı.