Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü
FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, İsrail ve Filistin futbol temsilcilerini “barış” mesajı için sahnede tokalaştırma girişimi krize dönüştü. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, bu talebi açık şekilde reddederek sahneyi terk etti. Tokalaşma çağrısını reddeden Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Rajoub, “Böyle bir hükümeti temsil eden biriyle el sıkışabilir miyim?” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun İsrail ve Filistin futbol temsilcilerini aynı sahnede buluşturma girişimi, uluslararası spor kamuoyunda tartışma yarattı. Kongrede yaşanan anlar gündeme damga vurdu.
SAHNEDE GERGİN ANLAR YAŞANDI
Vancouver’da düzenlenen FIFA Kongresi’nde Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile İsrail Futbol Federasyonu temsilcisini sahneye davet ederek sembolik bir tokalaşma gerçekleştirmek istedi. Ancak Rajoub bu çağrıyı net bir şekilde reddetti.
SAHNEYİ TERK ETTİ
Filistinli başkanın, tokalaşmayı kabul etmeyerek sahneyi terk ettiği belirtildi. Yaşanan bu gelişme salonda kısa süreli gerginliğe neden olurken, olay uluslararası basında geniş yer buldu.
“BU MÜMKÜN DEĞİL” MESAJI
Rajoub’un, kararının siyasi ve insani gerekçelere dayandığını ifade ettiği öğrenildi. Basına yaptığı açıklamada, İsrail hükümetini sert sözlerle eleştirerek böyle bir görüntünün mümkün olmadığını dile getirdi.
INFANTINO ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
FIFA Başkanı Infantino’nun “futbol barış için bir araçtır” yaklaşımı bir kez daha tartışmaya açıldı. Bazı çevreler yaşananları “zoraki diplomasi” olarak değerlendirirken, FIFA’nın tarafsızlığı yeniden sorgulanmaya başladı.