Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Şampiyonluğa geri sayım yapan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, iki sürpriz ismi gündemine aldı.

EZELİ RAKİPLERE ÇALIM HAMLESİ

Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin ilgilendiği Kim Min Jae ile Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Salih Özcan’ı transfer listesine eklediği öğrenildi. Yönetimin bu hamleyle rekabet avantajı elde etmek istediği ifade edildi.

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Sarı-kırmızılı kurmayların, her iki oyuncu için de kısa süre içinde resmi girişimlere başlamayı planladığı belirtildi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

KIM MIN JAE DETAYI

Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Güney Koreli stoper, bu sezon 34 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

SALİH ÖZCAN’DA FIRSAT

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Salih Özcan ise bu sezon 10 maçta görev aldı. Oyuncunun kontrat durumunun transferi kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.