Herkes o cümlesine takılmıştı! Adaylığını açıklaması an meselesi

Herkes o cümlesine takılmıştı! Adaylığını açıklaması an meselesi
Fenerbahçe’de seçim öncesi tüm gözler Aziz Yıldırım’a çevrilirken, “Çocukların ağlamasını önleyecek bir oluşum olursa bakarız” sözleri adaylık ihtimalini güçlendirdi.

  • Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak.
  • Aziz Yıldırım, adaylık kararını süreci izleyerek vereceğini ve 'çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum olursa' aday olabileceğini belirtti.
  • Ali Koç'un aday olmayacağı ve herhangi bir ismi desteklemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul sürecine girilirken, camianın odağında efsane başkan Aziz Yıldırım yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde tüm dengeleri değiştirebilecek bir gelişme bekleniyor.

SEÇİM YARIŞI BAŞLADI

6-7 Haziran’da yapılacak genel kurul öncesinde Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını açıkladı. Başkan Sadettin Saran ise seçimde yer almayacağını duyurdu.

KRİTİK KARAR AZİZ YILDIRIM’DAN

Gözlerin çevrildiği Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada net bir karar vermek için süreci izlediğini belirtti. “Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil görelim. Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilecek bir yapı olursa bakarız” sözleri dikkat çekti.

“ÇOCUKLARIN AĞLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN…”

Yıldırım’ın özellikle “Çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum olursa” ifadeleri camiada büyük yankı uyandırdı. Bu sözler, adaylık ihtimalini güçlendiren mesajlar olarak yorumlandı.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Kulüp içinde, Aziz Yıldırım’ın aday olması halinde dengelerin tamamen değişeceği konuşuluyor. Barış Göktürk’ün sadece Yıldırım için geri çekileceğini açıklaması da bu ihtimali güçlendirdi. Öte yandan Ali Koç’un aday olmayacağı ve herhangi bir ismi desteklemeyeceği yönünde net mesaj verdiği öğrenildi.

Şaziye Ceyhan
Haberler.com
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

Toprağa gömülü füzeler çıkıyor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

YAHU BUNDAN OLMAZ DAHA DA GERİYE GİDECEK TAKIM

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Olur olur Murat bey

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
İş insanı ortağı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

İş insanı ortağı tarafından öldürüldü