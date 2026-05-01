Cezaevindeki Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yeni fotoğrafı paylaşıldı
İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın aylar sonra ilk fotoğrafı paylaşıldı. Avukatı Melih Koçhan tarafından servis edilen karede, annesi Gülümser Çalık ile yan yana görülen Çalık’ın, geçirdiği ameliyatlar ve tedavi süreci sonrası oldukça zayıfladığı dikkat çekti.
İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın cezaevinden yeni fotoğrafı paylaşıldı.
ANNESİYLE YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİ
Paylaşılan karede Çalık’ın annesi Gülümser Çalık ile yan yana olduğu görülürken, uzun süredir kamuoyuna yansımayan görüntüsü dikkat çekti.
AVUKATINDAN DUYGUSAL MESAJ
Avukat Melih Koçhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bugün de belki kavuşamadık… Belki yine cezaevi kabininde hasret gidereceğiz, duruşma salonlarında göz göze geleceğiz.
Belki anneannem biraz daha gözyaşı dökecek… Ama şunu bil ki; seni oradan çıkarmadan asla pes etmeyeceğiz. Gerçek ortaya çıkacak, iftiralar bir bir çökecek.”
SAĞLIK SÜRECİ DİKKAT ÇEKİYOR
Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık’ın cezaevinde bulunduğu süreçte sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Lenfoma süphesiyle ameliyat edilen Çalık ardından anjiyo oldu ve iki kez kemik biyopsisi geçirdi. Çalık, ayrıca ocak ayında boynundaki kitle nedeniyle bir operasyon daha geçirdi.
ZAYIFLADIĞI GÖRÜLDÜ
Aylar sonra paylaşılan ilk fotoğrafta Çalık’ın oldukça zayıfladığı gözlemlendi. Görüntü, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.