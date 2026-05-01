1 Mayıs'a damga vuran görüntü! Başbakan Fiko'dan fırıncıların gece mesaisine destek

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gece çalışan işçilere dikkat çekmek için bir fırında çalıştı. O anlar kameralara yansıdı ve uluslararası basında geniş yer buldu.

GECE MESAİSİNE DESTEK MESAJI

Görüntülerde Fico’nun işçilerle birlikte hamur hazırladığı ve üretim sürecine katıldığı görülürken, bu adımın özellikle gece vardiyasında çalışan emekçilere destek amacı taşıdığı belirtildi.

“GÖRÜNMEYEN EMEK” VURGUSU

Dış basında yer alan haberlere göre Fico’nun bu hamlesi, çoğu zaman göz ardı edilen gece çalışanlarının emeklerine dikkat çekmek için sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı bulurken, bazı kullanıcılar Fico’nun jestini destekledi, bazıları ise bunun sembolik bir adım olduğunu savundu.

“GECE ÇALIŞANLARLA SOHBET ETMEK ÇOK GÜZEL”

Fico, gazetecilere yaptığı açıklamada gece çalışan emekçilerle kurduğu temasın kendisi için değerli olduğunu vurgulayarak, “Gece vardiyasından selamlar. Burada çalışan çok sayıda ilginç insan var ve onlarla sohbet etmek çok güzel” ifadelerini kullandı. Ziyaret ettiği işletmelerin reklam olmaması adına isimlerini paylaşmadığını da belirtti.

BU GELENEK BİRKAÇ YILDIR SÜRÜYOR

Başbakanın bu tür çalışmaları yalnızca bu yıla özgü değil. Fico’nun son birkaç yıldır 1 Mayıs kapsamında benzer şekilde farklı iş kollarında ücretsiz olarak çalıştığı ifade edildi.

