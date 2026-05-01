Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Bu parayı veren Mourinho'yu alır

Real Madrid’de yeni teknik direktör arayışları sürerken Jose Mourinho ismi yeniden gündeme geldi. Portekizli teknik adamın olası dönüşünde kritik detay netleşti. Mourinho’nun sözleşmesindeki 3 milyon euroluk serbest kalma maddesi ortaya çıkarken, Real Madrid’e dönüş ihtimalinin şimdilik düşük olduğu ifade edildi.

  • Jose Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesinde sezon bitiminden 10 gün sonra devreye giren 3 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
  • Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mourinho'yu yeniden takımın başında görmek isterken yönetim içinde bu fikre sıcak bakmayan isimler var.
  • Benfica, Mourinho'yu takımda tutmak için yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor ve Mourinho yeni sezon planlamasına başladı.

3 MİLYON EURO’LUK MADDE

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Mourinho’nun Benfica ile olan sözleşmesinde, sezon bitiminden 10 gün sonra devreye giren 3 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Real Madrid’in bu bedeli ödemesi halinde deneyimli teknik adamla anlaşma yolu açılabilecek.

PEREZ İSTİYOR, YÖNETİM BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Başkan Florentino Perez’in Mourinho’yu yeniden takımın başında görmek istediği belirtilirken, yönetim içindeki bazı isimlerin bu fikre sıcak bakmadığı ifade edildi.

BENFICA YENİ SÖZLEŞME HAZIRLIĞINDA

Öte yandan Benfica’nın Mourinho’yu takımda tutmak için yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlandığı ve tarafların kısa süre içinde görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ DÜŞÜK

Şu ana kadar Real Madrid’in resmi bir teklif yapmadığı, Mourinho’nun ise Benfica ile yeni sezon planlamasına başladığı aktarıldı. Bu nedenle İspanyol devine dönüş ihtimalinin düşük olduğu konuşuluyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
