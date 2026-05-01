Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

1926 yılında Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris’e yaptığı ziyarete ait olduğu iddia edilen arşiv görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde yer alan kişinin Cem Yılmaz’a benzetilmesi dikkat çekti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan siyah-beyaz görüntülerde, Fas Sultanı Moulay Youssef olduğu öne sürülen kişinin yüz hatları kullanıcıların ilgisini çekti. Kısa sürede viral olan video, binlerce yorum aldı.

BENZERLİK GÜNDEM YARATTI

Görüntülerdeki kişinin ünlü komedyen Cem Yılmaz’a benzetilmesi sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Kullanıcılar, “tarihten çıkan Cem Yılmaz” şeklinde paylaşımlar yaptı.

CEM YILMAZ’DAN ESPRİLİ YANIT

Gündem olan benzerliğin ardından Cem Yılmaz da sessiz kalmadı. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Fas prensi değilim, sadece tören için 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor” ifadelerini kullandı.