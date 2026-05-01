İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

İran, ABD ve İsrail saldırılarının ardından yer altına gizlenen veya enkaz altında kalan füze ve mühimmatları çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı. ABD’li yetkililer, Tahran’ın ateşkes sürecini fırsat bilerek drone ve füze kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığını belirtti. Bu adımın, olası yeni bir çatışmada Orta Doğu genelinde saldırı kapasitesini yeniden kazanma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

  • ABD basınına göre İran, ABD ve İsrail hava saldırılarının ardından yer altına gizlenen füze ve mühimmatları çıkarma operasyonlarını artırdı.
  • İran, ateşkes ortamını fırsat bilerek insansız hava aracı ve füze kapasitesini yeniden inşa etmeyi hedefliyor.
  • ABD'li yetkililer, İran'ın bu adımlarını olası bir yeni çatışmaya hazırlık olarak değerlendiriyor.

ABD basını, İran’ın ABD ve İsrail’in hava saldırılarının ardından yer altına gizlenen mühimmatları yeniden çıkarmak için operasyonlarını artırdığını yazdı. Bu adımın, askeri kapasiteyi hızla yeniden inşa etmeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.

“FÜZE VE MÜHİMMATLAR ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILIYOR”

NBC News’in ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi saldırılar sırasında yer altına gizlenen ya da enkaz altında kalan füze ve mühimmatları çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“SALDIRI KAPASİTESİNİ YENİDEN KURMA HAMLESİ”

Haberde, İran’ın mevcut ateşkes ortamını fırsat bilerek insansız hava aracı ve füze kapasitesini hızla yeniden inşa etmeyi hedeflediği belirtildi. ABD’li yetkililer, bu adımların olası bir yeni çatışma durumuna hazırlık olarak değerlendirildiğini aktardı.

ORTA DOĞU’DA YENİ GERİLİM İHTİMALİ

Yetkililer, İran’ın bu çalışmalarla Orta Doğu genelinde yeniden saldırı düzenleyebilecek kapasiteye ulaşmayı amaçladığını ifade etti. Bu gelişmenin bölgedeki güvenlik dengeleri açısından yakından takip edildiği kaydedildi.

