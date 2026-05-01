1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs yoldan çıktı; 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Edirne'de yapılacak 1 Mayıs kutlamalarına katılacak işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkıp su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. TÜRK-İŞ'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacağı Edirne'ye gitmek üzere Ergene'den yola çıkan işçileri taşıyan F.K. yönetimindeki 34 LPF 704 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına girdi. Kazada otobüste bulunan 45 kişiden 1'i yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu
Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır

Park yeri kavgasına ait görüntü Bakan Gürlek'i harekete geçirdi
Mourinho Real Madrid'i karıştırdı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Hindistan'da tur teknesi alabora oldu! 9 kişi hayatını kaybetti

Tur teknesi rüzgarla alabora oldu çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Son açıklaması gündemi sallamıştı! Hakkındaki gelişme bomba