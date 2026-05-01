Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük koltuğu için eski yıldızı Burak Yılmaz’ı gündemine aldı. Fransız kulübünün genç teknik adamı aday listesinde üst sıralara taşıdığı iddia edildi.

ESKİ YILDIZA YENİ GÖREV

2020-2021 sezonunda attığı gollerle Lille’i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz’ın, bu kez teknik direktör olarak kulübe dönme ihtimali gündeme geldi. Fransız yönetiminin, kulüp kültürünü bilen bir isim arayışında olduğu ve bu nedenle Yılmaz’a yöneldiği belirtildi.

AVRUPA’DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde kısa sürede önemli bir ivme yakaladı. Süper Lig’de Gaziantep FK başta olmak üzere farklı takımlarda görev yapan genç çalıştırıcı, özellikle son dönem performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

PUAN ORTALAMASIYLA ÖNE ÇIKTI

Gaziantep FK’daki ikinci döneminde 1.81 puan ortalaması yakalayan Yılmaz, bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 70’in üzerinde maça çıkan teknik adam, disiplinli yapısıyla öne çıkıyor.

GAZİANTEP AYRILIĞINDA SERT SÖZLER

Gaziantep FK’daki görevinden istifa eden Burak Yılmaz, ayrılık sürecinde yaptığı açıklamalarla da gündem olmuştu. Hakemler ve Merkez Hakem Kurulu’na sert eleştiriler yönelten genç teknik adam, “Burada bir adaletsizlik var, hak yeme var” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca hakkında ortaya atılan “bahis” iddiasına da değinen Yılmaz, kendisine gelen telefon sonrası yaşanan süreci anlatarak bu tür suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Hakem kararlarına tepki gösteren Yılmaz, istifasının arkasında bu süreçlerin etkili olduğunu vurgulamıştı.

“BENİ BİRİ VURUR” SÖZÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Basın toplantısının ardından sarf ettiği “Beni biri vurur ha” sözleri ise uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Lille’in teklifine Burak Yılmaz’ın olumlu yaklaştığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.