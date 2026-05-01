Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor
Lille’in teknik direktörlük için eski yıldızı Burak Yılmaz’ı listenin üst sıralarına aldığı ve genç teknik adamın da bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. Genç çalıştırıcının Gaziantep FK’dan ayrılırken yaptığı sert açıklamalar günlerce konuşulmuştu.

  • Lille, teknik direktörlük için eski oyuncusu Burak Yılmaz'ı gündemine aldı.
  • Burak Yılmaz, Gaziantep FK'daki ikinci döneminde 1.81 puan ortalaması yakaladı.
  • Burak Yılmaz, Lille'in teklifine olumlu yaklaştı ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük koltuğu için eski yıldızı Burak Yılmaz’ı gündemine aldı. Fransız kulübünün genç teknik adamı aday listesinde üst sıralara taşıdığı iddia edildi.

ESKİ YILDIZA YENİ GÖREV

2020-2021 sezonunda attığı gollerle Lille’i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz’ın, bu kez teknik direktör olarak kulübe dönme ihtimali gündeme geldi. Fransız yönetiminin, kulüp kültürünü bilen bir isim arayışında olduğu ve bu nedenle Yılmaz’a yöneldiği belirtildi.

AVRUPA’DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde kısa sürede önemli bir ivme yakaladı. Süper Lig’de Gaziantep FK başta olmak üzere farklı takımlarda görev yapan genç çalıştırıcı, özellikle son dönem performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

PUAN ORTALAMASIYLA ÖNE ÇIKTI

Gaziantep FK’daki ikinci döneminde 1.81 puan ortalaması yakalayan Yılmaz, bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 70’in üzerinde maça çıkan teknik adam, disiplinli yapısıyla öne çıkıyor.

GAZİANTEP AYRILIĞINDA SERT SÖZLER

Gaziantep FK’daki görevinden istifa eden Burak Yılmaz, ayrılık sürecinde yaptığı açıklamalarla da gündem olmuştu. Hakemler ve Merkez Hakem Kurulu’na sert eleştiriler yönelten genç teknik adam, “Burada bir adaletsizlik var, hak yeme var” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca hakkında ortaya atılan “bahis” iddiasına da değinen Yılmaz, kendisine gelen telefon sonrası yaşanan süreci anlatarak bu tür suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Hakem kararlarına tepki gösteren Yılmaz, istifasının arkasında bu süreçlerin etkili olduğunu vurgulamıştı.

“BENİ BİRİ VURUR” SÖZÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Basın toplantısının ardından sarf ettiği “Beni biri vurur ha” sözleri ise uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Lille’in teklifine Burak Yılmaz’ın olumlu yaklaştığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Cüzdanın korkulu rüyası tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem

ABD ekonomisinde deprem! 85 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE’den vatandaşlarına 3 ülkeye seyahat yasağı

BAE, vatandaşlarına 3 ülkeye seyahati yasakladı
Şafak Sezer'in son hali dile düştü: Botoksun dozunu kaçırmış

Bu halini unutun! Ünlü komedyenin son görüntüsü dile düştü
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Tartıştığı adama 'hakim/savcı' kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var

Hakim/savcı kartını gösterip üste çıktı, yalanı kısa sürede anlaşıldı
BAE’den vatandaşlarına 3 ülkeye seyahat yasağı

BAE, vatandaşlarına 3 ülkeye seyahati yasakladı
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı