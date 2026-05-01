Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu
Adana’da sulama kanalına düşerek kaybolan Yusuf Ayık’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından 6 kilometre uzaklıkta bulundu.

Adana’da sulama kanalına düşerek kaybolan 25 yaşındaki Yusuf Ayık’tan acı haber geldi. Genç adamın cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından bulundu.

KANALA DÜŞTÜ, AKINTIYA KAPILDI

Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sulama kanalı kenarına gelen Yusuf Ayık, bir süre oturduktan sonra dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Ayık’ın yüzme bilmediği ve kısa sürede gözden kaybolduğu öğrenildi.

GECE BOYUNCA ARANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi, ekipler gece boyunca kıyı hattında arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

6 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Su Altı Grup Amirliği ekipleri sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. Suyun çekilmesiyle boşalan kanalda yapılan aramada Yusuf Ayık’ın cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Ayık’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
