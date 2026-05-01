Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon
Avrupa Yakası'ndaki Şehsuvar karakteriyle hafızalarda yer edinen Bülent Polat, İstanbul'u terk ederek eşi ve çocuklarıyla Çanakkale'de bir köyde yaşam kurdu. Telefonun çekmediği ve elektriğin olmadığı köyde yaşamını sürdüren Polat, "Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Toprakla haşır neşiriz. Mesele yaşamsal" dedi.

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı “Şehsuvar” ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği "Gaffur" karakterleriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen oyuncu ünlü Bülent Polat, şehir hayatını tamamen geride bıraktı. Ünlü isim, katıldığı bir YouTube programında İstanbul’dan taşınarak Çanakkale’de izole bir köyde yaşamaya başladığını açıkladı.

ELEKTRİK YOK, TELEFON YOK

Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve iki çocuğuyla birlikte en yakın yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan bir köyde yaşıyor. Elektriğin olmadığı, telefonun çekmediği bu bölgede hayatını sürdüren oyuncu, modern yaşamın tüm alışkanlıklarını geride bıraktı.

DOĞAYLA İÇ İÇE YENİ HAYAT

6 dönümlük arazide ailesiyle birlikte yeni bir düzen kuran Polat, günlerini doğayla iç içe geçiriyor. Odun toplayan, sobada yemek pişiren ve toprağı işleyen oyuncu, çocuklarıyla birlikte üretime dayalı sade bir yaşam benimsedi.

"HAYATIM TAM DA HAYALİNİ KURDUĞUM GİBİ"

Yeni hayatına dair duygularını paylaşan Polat, “Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Çocuklarımın da bu düzeni sevmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeklerimizi sobanın üzerinde pişiriyoruz. Toprakla haşır neşiriz. Ekim dikim zamanı olduğu için. Mesele yaşamsal” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, çocuklarının teknolojiyle bağının azalmasının olumlu etkilerini de vurguladı. Polat, doğayla temasın çocuklarının hem davranışlarına hem de başarılarına katkı sağladığını ifade etti.

Çağla Taşcı
Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
İstanbul'da 1 Mayıs! Onlarca kişi gözaltında, bazı duraklar kapatıldı
Daha 25 yaşındaydı!

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Milyonların boğazının düğümlendiği anlar

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya
Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti