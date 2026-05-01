Dünya devinden Barış Alper bombası

Arsenal’ın derbide canlı izlediği Barış Alper Yılmaz için sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlandığı, yıldız oyuncunun Avrupa devlerinin gözdesi haline geldiği iddia edildi.

  • Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, Fenerbahçe derbisinde Barış Alper Yılmaz'ı canlı izledi.
  • Arsenal, sezon sonunda Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz transferi için resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.
  • Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde eski kulübü Keçiörengücü'ne yüzde 20 satış payı maddesi bulunuyor.

Galatasaray’ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. İngiliz devi Arsenal’ın milli futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

DERBİDE YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

Sabah’ın haberine göre Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, Fenerbahçe derbisini tribünden takip ederek Barış Alper Yılmaz’ı canlı izledi. 25 yaşındaki oyuncunun performansının İngiliz yetkililerden tam not aldığı belirtildi.

SEZON SONUNDA MASAYA OTURACAKLAR

Arsenal’ın sezon sonunda Galatasaray ile resmi görüşmelere başlamayı planladığı ifade edildi. Barış Alper’in performansının transfer sürecini hızlandırdığı kaydedildi.

MONACO VE SUUDİLER DE TAKİPTE

Başarılı futbolcuya yalnızca Arsenal değil, Fransa’dan Monaco’nun da ilgi gösterdiği öğrenildi. Öte yandan sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen 35 milyon euroluk teklifin reddedildiği hatırlatıldı.

SATIŞTA PAY DETAYI

Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinde eski kulübü Keçiörengücü’ne yüzde 20 pay maddesi bulunuyor. Galatasaray yönetiminin bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Milli futbolcunun yaklaşan Dünya Kupası’nda da vitrine çıkacak olması, transfer değerini daha da artırabilecek önemli bir etken olarak görülüyor.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Cüzdanın korkulu rüyası tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem

ABD ekonomisinde deprem! 85 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
BAE, İran, Lübnan ve Irak'a seyahatleri yasakladı

BAE'den üç ülkeye seyahat yasağı: 'En kısa sürede ayrılın' talimatı

Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'e ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

Ebru Gündeş'e ateş püskürdü
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarıyla izlemekten başka bir şey yapamadı
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor