Elazığ'da haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, ekipler tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde 74 yaşındaki Feride Mengüçoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polisler eşliğinde girdiğin evin içerisinde yaşlı kadını hareketsiz gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin adından kadının cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

