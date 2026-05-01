JPMorgan’da üst düzey kadın yöneticiye cinsel istismar davası açıldı
Cinsel taciz davalarında genellikle erkeklerin suçlandığı tablo bu kez tersine döndü. ABD'nin bankacılık devi JPMorgan’da üst düzey yönetici olan Lorna Hajdini’nin, emrindeki bir erkek çalışana ilaç vererek istismarda bulunduğu ve ırkçı söylemlerle baskı kurduğu iddia edildi. 'John Doe' takma adıyla dava açan erkek çalışan, yöneticisi tarafından rızası dışında cinsel eylemlere zorlandığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı.
ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan Chase, üst düzey bir yöneticisine yönelik açılan dava ile gündemde.
New York Post'un haberine göre şirkette üst düzey yönetici olduğu belirtilen Lorna Hajdini hakkında, bir erkek çalışan tarafından cinsel istismar, tehdit ve ırkçı söylemler içeren ciddi suçlamalarla dava açıldı.
KİMLİĞİ GİZLENEN ÇALIŞAN DAVA AÇTI
Dava dosyasına göre mağdur, kimliği “John Doe” olarak gizli tutulan bir çalışan. Çalışanın, şirkete katıldıktan kısa süre sonra istismara maruz kaldığını iddia ettiği belirtildi.
“TEHDİT VE BASKI ALTINDA İSTİSMAR" İDDİASI
İddialar arasında, mağdurun aylar boyunca rıza dışı cinsel eylemlere zorlandığı ve reddetmesi halinde kariyerinin bitirileceği yönünde tehdit edildiği yer alıyor. Ayrıca çalışanın, ilaç verilerek kontrol altına alındığı da öne sürüldü.
IRKÇI SÖYLEMLER
Dava dosyasında, mağdurun süreç boyunca ırkçı ve aşağılayıcı ifadelere maruz kaldığı da iddialar arasında bulunuyor.
SÜREÇ ZAMANLA AĞIRLAŞTI
İddialara göre olaylar, çalışanın şirkete katılmasının ardından başladı ve zamanla baskı, tehdit ve istismarın arttığı ileri sürüldü.
Dava sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla takip edilirken olay 1994 yapımı başrollerinde Demi Moore ve Michael Douglas'ın olduğu Taciz filmini anımsattı. Filmde Doglas da Moore'u tacizle suçluyordu.