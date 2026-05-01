Mecidiyeköy'de tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba TOMA'yla müdahale

İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup, tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Polis ekipleri gruba, TOMA ile su sıkarak müdahale ederken, bazı göstericiler gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy'de toplanan bir grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri gruba dağılmaların yönünde uyarılarda bulundu. Ancak göstericiler tüm uyarılara rağmen dağılmayarak sloganlar eşliğinde yürümeye devam etmeye çalışınca polisin müdahalesiyle karşılaştı. Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) grubu su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

