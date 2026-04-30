Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Nottingham Forest, Aston Villa'yı 1-0, Braga ise Freiburg'u 2-1 yendi

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Nottingham Forest, Aston Villa'yı 1-0, Braga ise Freiburg'u 2-1 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk maçları tamamlandı.

İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Portekiz ekibi Braga ise sahasında Almanya'nın Freiburg takımını 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada milli futbolcu Demir Ege Tıknaz ve 90+2. dakikada Mario Dorgeles attı. Freiburg'un golü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.

Karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Avrupa Ligi final maçı ise 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
