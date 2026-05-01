Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak

Fenerbahçe’de RAMS Başakşehir maçı öncesi bir kötü haber daha geldi. Ağrıları artan Dorgeles Nene’nin RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyeceği, tedavi sürecine göre ameliyat ihtimalinin de değerlendirildiği öğrenildi.

AĞRILAR ARTTI, MAÇTA YOK

Malili kanat oyuncusunun son dönemde artan ağrıları nedeniyle RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

AMELİYAT İHTİMALİ MASADA

Sporcu fıtığı bulunan Nene’nin tedavi sürecinden beklenen sonuç alınamazken, ameliyat olma ihtimalinin de gündemde olduğu belirtildi.

ALMANYA İDDİALARINA YANIT

Tedavi için Almanya’ya giden oyuncunun transfer görüşmesi yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 39 maçta forma giyerken 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

