Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

İsviçre’de 31 yaşındaki Jonas Lauwiner, hukuk sistemindeki bir boşluğu kullanarak 117 bin metrekarelik sahipsiz araziyi para ödemeden üzerine geçirdi ve kendi krallığını ilan etti. Tapu kayıtlarını tek tek inceleyen Lauwiner’ın, aralarında site yollarının da bulunduğu araziler üzerinden gelir elde etmeye başlaması büyük tartışma yarattı. Lauwiner yaptıklarını "Kan dökmedim" diyerek savundu.

İsviçre’de yaşayan 31 yaşındaki Jonas Lauwiner, ülkedeki bir yasal düzenlemeyi fırsata çevirdi. Mevzuata göre tapu sicilinde “sahipsiz” olarak görünen araziler, belediyeye yapılan başvuru ile ücretsiz şekilde talep edilebiliyor. Bu detayı fark eden Lauwiner, tapu kayıtlarını tek tek inceleyerek sahipsiz alanları tespit etti.

Topladığı arazilerin toplam büyüklüğünün 117 bin metrekareye ulaştığı belirtilirken, bu alanlar arasında 83 farklı yolun da bulunduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞTAN “KULLANIM ÜCRETİ” ALMAYA BAŞLADI

Lauwiner’ın sahip olduğu yolların bir kısmının konut sitelerinde aktif olarak kullanılması, yerel halk ile belediyeleri karşı karşıya getirdi. Genç adamın, bu yolları kullanan kişilerden “bakım ücreti” adı altında para talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Lauwiner’ın, bu yolların çevresinde inşaat yapmak isteyenlerden geçiş ve yapı izni için ücret istediği de iddialar arasında yer aldı.

KRALLIĞINI İLAN ETTİ, "KAN DÖKMEDİM" DEDİ

Kendini “kral” ilan eden Lauwiner, süreci bir “askeri operasyon” olarak tanımladı. Tüm işlemleri dijital ortamda gerçekleştirdiğini belirten Lauwiner, “kan dökmeden” bu arazilere sahip olduğunu savundu.

Burgdorf’ta “sarayım” dediği bir binada faaliyet gösteren Lauwiner’ın, binanın önüne eski bir amfibi tank yerleştirdiği de dikkat çekti. İsviçre devleti için bir tehdit oluşturmadığını söyleyen Lauwiner, anayasal monarşilerin doğru yönetildiğinde sorun olmayacağını ifade etti.

YETKİLİLERDEN SERT TEPKİ: SİSTEM KÖTÜYE KULLANILDI

Lauwiner’ın girişimi siyasetçiler ve yerel yöneticiler tarafından sert şekilde eleştirildi. Bir belediye meclis üyesi, Lauwiner’ın el koyduğu bir yolu devretmek için ya kendi adının verilmesini ya da 140 bin sterlin talep ettiğini öne sürerek durumu “skandal” olarak nitelendirdi. Hukukçu Loris Fabrizio Mainardi tarafından açılan “kötüye kullanım” davası ise mahkeme tarafından reddedildi.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Artan tepkiler sonrası Bern başta olmak üzere bazı kantonlar harekete geçti. Yeni düzenlemelerle sahipsiz arazilerin öncelikle belediyelere sunulmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Amaç, benzer olayların tekrar yaşanmasının önüne geçmek.

