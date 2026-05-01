Edirne'de 14 yaşındaki kız pompalı tüfekle öldürüldü

Edirne'de 14 yaşındaki kız pompalı tüfekle öldürüldü
Edirne'de gece saatlerinde yaşanan olayda, 14 yaşındaki genç kız, yaşıtı olan erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Edirne'de gece saatlerinde yaşanan olayda, 14 yaşındaki genç kız, yaşıtı olan erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan 14 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki A.Ç. ile aynı yaştaki kız arkadaşı Gizem Özdemir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle Gizem Özdemir'e ateş etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan A.Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
