Milyoner'de renkli anlar: 50 bin TL'lik soruya "o piti piti" yaparak yanıt verdi

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Murat Aydoğan, bilmediği 50 bin TL değerindeki soruya “o piti piti” yaparak yanıt verdi ve doğru cevabı buldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken yarışmacı, stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı.

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümüne katılan Murat Aydoğan, sergilediği tavır ve açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Yarışma sırasında sorunun cevabını bilmediğini açıkça ifade eden Aydoğan, “Valla sallayacağım” sözleriyle hem sunucuyu hem de izleyicileri şaşırttı.

ZORLU HAYAT HİKAYESİNİ PAYLAŞTI

Yarışmada hayat hikayesini de anlatan Aydoğan, geçmişte fırında çalıştığını belirterek, “Fırındaydım... Dedim ki ‘dur bir şey yapayım’ Allah belki yardım eder” sözleriyle hayatındaki dönüm noktasını dile getirdi. Bu kararın ardından Bitlis’te üniversiteyi tamamlayan Aydoğan’ın, şu anda Siirt’te bir kamu kurumunda görev yaptığı öğrenildi.

“HİÇ KİTAP OKUMADIM” DEDİ, SORUYU DOĞRU BİLDİ

Edebiyat sorusu karşısında oldukça dürüst bir yaklaşım sergileyen Aydoğan, “Hiç roman da okumadım, vaktimiz olmadı” ifadelerini kullandı. Sorunun cevabını bilmediğini söyleyen yarışmacı, “Hiç kitap okumadım, valla sallayacağım” diyerek joker hakkını kullandıktan sonra tahminde bulundu. Yarı yarıya jokeriyle kalan şıklar arasında “o piti piti” yaparak seçim yapan Aydoğan, doğru cevabı bulmayı başardı.

İŞTE 50 BİN TL'LİK O SORU:

Gabriel García Márquez’in ezberden okuyabildiğini söylediği “Pedro Páramo” romanının yazarı kimdir?

A) James Joyce

B) Franz Kafka

C) Juan Rulfo

D) Francis Scott Fitzgerald

Doğru cevap: C şıkkı, Juan Rulfo oldu.

YARIŞMAYA 200 BİN TL SORUSUNDA VEDA ETTİ

Murat Aydoğan, 200 bin TL’lik soruda çift cevap jokerini kullanmasına rağmen doğru yanıtı bulamayarak yarışmaya veda etti. Ancak yarışma boyunca sergilediği doğal ve samimi tavırlarla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Çağla Taşcı
