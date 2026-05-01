BAE, İran, Lübnan ve Irak'a Seyahatleri Yasakladı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeleri gerekçe göstererek vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesini yasakladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki mevcut gelişmeler nedeniyle vatandaşların İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesinin yasaklandığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu ülkelerdeki BAE vatandaşlarına en kısa sürede ülkeden ayrılarak BAE'ye dönmeleri çağrısında bulunuldu. Bakanlık, vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu kaydederek, yurt dışındaki BAE vatandaşlarının yayımlanan talimat ve uyarılara uyması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
