Haberler

Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın Brüksel'de esnaf ziyaretine çıktığı ve dertlerini dinlediği görüntüler tartışma yarattı. Türkiye'de esnaf ziyareti yapmadığına yönelik iddialara yanıt veren Bakan Göktaş "Ben 81 ilimizi gezdim, halkımızla ve esnafımızla bir araya geldim. Avrupa’da yaklaşık 5 milyon gurbetçimiz var. Onları yok mu sayacağız? Onlara yönelik kullanılan dili kınıyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyareti gündem oldu. Brüksel'deki esnafları tek tek gezip dertlerini dinleyen Bakan Göktaş, Türkiye'deki esnafları ziyaret etmediği yönünde eleştirilerle karşılaştı.

"ONLARI YOK MU SAYACAĞIZ?"

Gazeteci Sinan Burhan'a verdiği röportajda söz konusu eleştirilere yanıt veren Bakan Göktaş "Ben 81 ilimizi gezdim, halkımızla ve esnafımızla bir araya geldim. Avrupa’da Yaklaşık 5 milyon gurbetçimiz var. Onları yok mu sayacağız? Onlara yönelik kullanılan dili kınıyorum" dedi.

"ORADA EKMEK SATTIM, KASİYERLİK YAPTIM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş sözlerine şöyle devam etti; "Bu dil gurbetçilere hakarettir. Elbette onları ziyaret ederim, sorunlarını da dinlerim. Doğup büyüdüğüm sokaklarda, ailemin esnaflık yaptığı sokaklarda esnaflarımızla kucaklaşmak kadar doğal ne olabilir? Orada ekmek sattım. Kasiyerlik yaptım, okudum, 2 dönem milletvekilliği yaptım."

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFerhat Soylu:

Mahinur Göktaş'ta dikkatimi çeken bir şey var. Bu kadına dikkatli bakın. Yüzüne iyi bakın. Bu kadında ilginç olan şey onun çok güzel olmasıdır. Sıradan bir güzellikten bahsetmiyorum. Yüzü tıpkı bir ay gibi bembeyaz. Gözleri ceylan gözü gibi. Bir insan nasıl bu kadar güzel olabilir. Allah sevdiklerine bağışlasın.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

kendisi Belçika vatandaşı vatanını geziyor ne var bunda

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

