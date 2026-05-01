Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamaya göre; görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı