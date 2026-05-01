Onlarca kişi köprüyü kapatıp eylem yapmak istedi, polisin müdahalesi sert oldu
1 Mayıs nedeniyle İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafiği kapatarak eylem yapmak isteyen yaklaşık 40 kişilik gruba polis müdahale etti. Gruptakiler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olay sırasında köprünün Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
TRAFİĞİ KAPATMAK İSTEDİLER
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 40 kişilik grup köprünün Avrupa Yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi. Durumun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis ekipleri, eylem girişiminde bulunan gruba müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Olay sırasında köprünün Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin müdahalesinin ardından trafik akışı kontrollü şekilde normale döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı