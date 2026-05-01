Haberler

Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar Haber Videosunu İzle
Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Buca ilçesinde sokakta yatan yaşlı bir adam, iki gencin çirkin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı önce alay ederek uyandıran, ardından yüzüne sert bir tekme atan şüpheliler, o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

İzmir'de sokakta uyuyan yaşlı adamı gören 2 genç, dalga geçip yüzüne tekme attı.

SAVUNMASIZ YAŞLI ADAMA ACIMASIZ SALDIRI

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı ve savunmasız adamın yanına yaklaşan iki gençten biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girdi. Yaşlı adamı uykusundan uyandıran ve bir süre alay eden şüpheliler, daha sonra akıl almaz bir şiddete başvurdu. Görüntüyü çeken şüphelinin yönlendirmesiyle hareket eden diğer şahıs, ne olduğunu dahi anlamaya çalışan yaşlı adamın yüzüne ayağıyla sert bir tekme attı.

ÖNCE KAÇTILAR, SONRA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Aldığı ağır darbe ile sarsılan ve saldırganlara tepki gösteren yaşlı adam büyük şok yaşarken, iki şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüpheliler, kendilerini savunacak gücü dahi olmayan yaşlı bir vatandaşa uyguladıkları bu şiddet anlarına ait görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarından yayınladı.

İZLEYENLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Etkileşim uğruna savunmasız bir insanın onuruyla oynayan şüpheli şahısların bu eylemi, görüntülerin yayılmasıyla birlikte izleyenlerin büyük tepkisini çekti. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerman genç :

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

