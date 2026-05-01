Haberler

Yediği cezaya kızıp motorunu ateşe veren sürücü annesini yaktı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya’da trafik cezasına sinirlenen bir sürücü motosikletini ateşe verdi. Alevlerin kontrolden çıkmasıyla olay yerinde bulunan annesi de yanarak yaralandı. Panik anları kameraya yansırken, çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

CEZAYA SİNİRLENDİ, MOTOSİKLETİ ATEŞE VERDİ

Görüntülerde, sürücünün aldığı cezaya öfkelenerek motosikletini benzin döküp ateşe verdiği görülüyor. Ancak alevlerin hızla büyümesi sonucu olay kontrolden çıktı.

ANNESİ ALEVLERİN İÇİNDE KALDI

Yangın sırasında olay yerinde bulunan yaşlı kadının, yani sürücünün annesinin alevlerden etkilendiği ve panik yaşadığı anlar dikkat çekti. Çevredeki kişiler müdahale etmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Olayın yaşandığı bölgeye ilişkin resmi makamlardan detaylı açıklama bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

