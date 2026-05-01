Doğum izni 24 haftaya yükseldi

Kadın çalışanların doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yeni yasayla birlikte anneler, doğum öncesi ve sonrası toplamda yaklaşık 6 ay boyunca ücretli izin kullanma hakkına sahip olacak.

ÇALIŞAN KADINLARIN DOĞUM İZNİ UZATILDI

Bu adımın, çalışan kadınların aile bütünlüğünü koruması ve bebeklerin gelişim sürecinde anneleriyle daha fazla vakit geçirebilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.

Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, talebi halinde doğumdan önceki izin süresinin bir bölümünü doğum sonrasına aktarabilecek. Bu kapsamda doğum öncesi çalışılabilecek süre iki haftaya kadar indirilebilecek.

