Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

2026 Dünya Kupası öncesinde futbol dünyası büyük bir krizle karşı karşıya. Turnuvaya sayılı günler kala sakatlıklar art arda gelirken, birçok yıldız isim için belirsizlik sürüyor.

DEV TURNUVA ÖNCESİ BÜYÜK ALARM

Turnuvaya yaklaşık 40 gün kala sakat oyuncu sayısının hızla artması dikkat çekiyor. Rodrygo, Ekitike, Gnabry ve Xavi Simons gibi önemli isimlerin kesin olarak kadro dışında kalacağı netleşirken, Mbappe ve Arda Güler gibi yıldızların durumu ise yakından takip ediliyor.

ARDA GÜLER’DE UMUT VAR

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Alaves maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı. Ancak yapılan değerlendirmelere göre genç oyuncunun Dünya Kupası’na yetişmesi bekleniyor ve Türkiye cephesinde umutlar korunuyor.

MBAPPE VE SALAH İÇİN BELİRSİZLİK

Fransa’nın en önemli yıldızı Kylian Mbappe’nin sakatlığının ciddiyeti henüz netleşmezken, Mohamed Salah’ın da hamstring problemi nedeniyle durumu yakından izleniyor. Her iki oyuncunun da turnuvaya yetişip yetişemeyeceği büyük merak konusu.

KESİN YOKLAR LİSTESİ KABARIYOR

Rodrygo, Militao, Gnabry ve Xavi Simons gibi önemli yıldızların Dünya Kupası’nı kaçıracağı kesinleşti. Bu durum özellikle Brezilya ve Almanya gibi devlerin planlarını doğrudan etkiledi.

FAVORİLERİN HESAPLARI DEĞİŞİYOR

Artan sakatlıklar, turnuva öncesi dengeleri sarsarken birçok ülke kadro planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Yoğun sezon takviminin oyuncular üzerindeki etkisi bir kez daha gündeme geldi.