Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Rizespor ve Galatasaray maçlarındaki kritik hataları sonrası tepkilerin odağına yerleşen Ederson’un, Fenerbahçe camiasında “istenmeyen adam” ilan edildiği öne sürüldü.

  • Ederson, Çaykur Rizespor maçında son dakika hatası yaparak takımının 2 puan kaybetmesine neden oldu.
  • Ederson, Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
  • Ederson, Manchester City ve Brezilya Milli Takımı dönemlerinde de benzer hatalar yaparak taraftar tepkisi çekti.

Fenerbahçe’de son haftalarda performansıyla tartışma yaratan Ederson, camianın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Brezilyalı kaleciye yönelik tepkiler giderek artıyor.

HATALAR SABIR TAŞIRDI

Çaykur Rizespor maçında son dakikada yaptığı hatayla 2 puana mal olan Ederson, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla da eleştirilerin odağına yerleşti. Kritik anlarda yaptığı hatalar, taraftarın tepkisini büyüttü.

DERBİ SONRASI KOPUŞ

Galatasaray karşısında takımını 10 kişi bırakan deneyimli kaleci için sarı-lacivertli camiada sabrın taştığı ifade ediliyor. Şampiyonluk yarışındaki kayıplarda pay sahibi olduğu düşünülen Ederson ile taraftar arasında bağın koptuğu yorumları yapılıyor.

SADECE FENERBAHÇE’DE DEĞİL

Ederson’un hataları sadece Fenerbahçe ile sınırlı kalmadı. Manchester City döneminde de kritik maçlarda yaptığı hatalar sonrası taraftarların hedefi olan Brezilyalı kaleci, sosyal medyada #EdersonOut etiketiyle gündem olmuştu.

MİLLİ TAKIMDA DA TEPKİ

Brezilya Milli Takımı’nda da benzer eleştiriler alan Ederson’un, Senegal maçında yaptığı hata sonrası yine taraftarların tepkisini çektiği belirtildi.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Tüm bu gelişmeler sonrası Ederson’un Fenerbahçe’deki geleceği tartışma konusu olurken, takım içinde ve tribünlerde “istenmeyen adam” haline geldiği iddia ediliyor.

Alper Kızıltepe
