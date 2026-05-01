Haberler

Mourinho Real Madrid'i karıştırdı

Mourinho Real Madrid'i karıştırdı Haber Videosunu İzle
Mourinho Real Madrid'i karıştırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madridli futbolcuların Jose Mourinho’nun göreve gelmesine karşı çıktığı iddia edilirken, soyunma odasından gelen bu veto kararı kulüpte büyük krize yol açtı.

  • Real Madridli futbolcular, Jose Mourinho'nun yeniden teknik direktör olmasına karşı çıkıyor.
  • Oyuncular, Mourinho'nun futbol anlayışını ve soyunma odası yönetimini mevcut kadroya uygun bulmuyor.
  • Arda Güler'in de aralarında olduğu oyuncu grubu, yönetime karşı görüşlerini iletti.

Real Madrid’de yeni teknik direktör arayışları sürerken kulüp içinde büyük bir kriz patlak verdi. Yönetimin gündemindeki isimlerden biri olan Jose Mourinho’ya futbolculardan veto geldiği iddia edildi.

YILDIZLARDAN NET TAVIR

Cadena SER’in haberine göre Real Madridli futbolcular, eski teknik direktörleri Jose Mourinho’nun yeniden takımın başına geçmesine sıcak bakmıyor. Soyunma odasında birçok yıldız ismin bu konuda ortak görüşte olduğu belirtildi.

TAKTİK VE YÖNETİM ELEŞTİRİSİ

Haberin detaylarında oyuncuların, Mourinho’nun futbol anlayışını ve soyunma odası yönetimini mevcut kadro yapısına uygun bulmadığı ifade edildi. Bu nedenle yönetime net bir şekilde karşı duruş sergilendiği öne sürüldü.

ARDA GÜLER DE LİSTEDE

İddialara göre genç yıldız Arda Güler’in de içinde bulunduğu oyuncu grubunun bu karara karşı çıktığı ve kulüp yönetimine görüşlerini ilettiği konuşuluyor.

GÖZLER YÖNETİMDE

Florentino Perez ve yönetimin, soyunma odasından gelen bu güçlü tepki sonrası nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Teknik direktör tercihinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fatih Kocatürk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

