Mourinho Real Madrid'i karıştırdı

Real Madrid’de yeni teknik direktör arayışları sürerken kulüp içinde büyük bir kriz patlak verdi. Yönetimin gündemindeki isimlerden biri olan Jose Mourinho’ya futbolculardan veto geldiği iddia edildi.

YILDIZLARDAN NET TAVIR

Cadena SER’in haberine göre Real Madridli futbolcular, eski teknik direktörleri Jose Mourinho’nun yeniden takımın başına geçmesine sıcak bakmıyor. Soyunma odasında birçok yıldız ismin bu konuda ortak görüşte olduğu belirtildi.

TAKTİK VE YÖNETİM ELEŞTİRİSİ

Haberin detaylarında oyuncuların, Mourinho’nun futbol anlayışını ve soyunma odası yönetimini mevcut kadro yapısına uygun bulmadığı ifade edildi. Bu nedenle yönetime net bir şekilde karşı duruş sergilendiği öne sürüldü.

ARDA GÜLER DE LİSTEDE

İddialara göre genç yıldız Arda Güler’in de içinde bulunduğu oyuncu grubunun bu karara karşı çıktığı ve kulüp yönetimine görüşlerini ilettiği konuşuluyor.

GÖZLER YÖNETİMDE

Florentino Perez ve yönetimin, soyunma odasından gelen bu güçlü tepki sonrası nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Teknik direktör tercihinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.