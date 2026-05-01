Haberler

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM’nin hazırladığı eylem planıyla akran zorbalığına karşı okullarda kapsamlı bir dönüşüm hedefleniyor; "Alo Zorbalık Hattı" ve yapay zeka destekli dijital imdat butonu ile öğrencilerin anında yardım talep edebilmesi sağlanırken, müfredata eklenecek zorunlu ders ve rehabilitasyon programlarıyla hem zorbalığın önlenmesi hem de güvenli okul ortamının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

  • TBMM'nin Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu raporunda, okullarda 'Empati ve Sosyal Beceriler' adlı zorunlu dersin müfredata eklenmesi planlanıyor.
  • Raporda, öğrencilerin zorbalığı bildirebilmesi için 'Alo Zorbalık Hattı' ve 'dijital imdat butonu' kurulması öngörülüyor.
  • Okul güvenliğinin artırılması kapsamında kamera sistemlerinin yaygınlaştırılması ve zorbalık yapan öğrenciler için rehabilitasyon programları planlanıyor.

TBMM tarafından hazırlanan yeni rapor, okullarda artan akran zorbalığına karşı kapsamlı ve sert önlemleri gündeme taşıdı. Eğitimden teknolojiye uzanan geniş kapsamlı düzenlemelerle öğrencilerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

TBMM’DEN KAPSAMLI EYLEM PLANI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu’nun hazırladığı raporda, okul ve dijital platformlarda yaşanan zorbalık olaylarına karşı köklü değişiklikler öngörüldü. Plan kapsamında hem önleyici hem de müdahaleci adımlar dikkat çekti.

“ALO ZORBALIK HATTI” KURULACAK

Raporda, öğrencilerin maruz kaldıkları zorbalığı hızlı ve güvenli şekilde bildirebilmesi için “Alo Zorbalık Hattı” kurulması planlandı. Bu hat sayesinde öğrenciler kimliklerini gizleyerek ihbarda bulunabilecek. Ayrıca tablet ve telefonlara entegre edilecek “dijital imdat butonu” ile öğrenciler, tek tuşla konum bilgilerini aileleri ve yetkililerle paylaşabilecek. Sistem, yapay zekâ destekli analizlerle riskli durumları önceden tespit etmeyi hedefliyor.

MÜFREDATA ZORUNLU DERS EKLENİYOR

Eğitim alanında da önemli bir adım atılıyor. “Empati ve Sosyal Beceriler” adıyla yeni bir dersin müfredata zorunlu olarak eklenmesi planlanıyor. Bu dersle öğrencilerin iletişim, çatışma çözme ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Okullarda ayrıca öğrenci konseyleri ve akran arabuluculuğu sistemlerinin kurulması da gündemde.

OKULLARDA GÜVENLİK ARTIRILACAK

Raporda, okul güvenliğine yönelik denetimlerin artırılması da yer aldı. Koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevrelerinde kamera sistemlerinin yaygınlaştırılması ve görevli sayısının artırılması planlanıyor. Mahalle düzeyinde “çocuk dostu danışmanlık” birimlerinin kurulması da öneriler arasında bulunuyor.

ZORBALIĞA REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI

Düzenleme yalnızca mağdurları korumayı değil, zorbalık yapan öğrencilerin rehabilitasyonunu da kapsıyor. Bu kapsamda öfke kontrolü, empati geliştirme ve sosyal beceri programlarının uygulanması planlanırken, riskli davranışların düzenli analizlerle erken aşamada tespit edilmesi hedefleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs! Onlarca kişi gözaltında, bazı duraklar kapatıldı
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt

Belçika'daki ziyaret tartışma yarattı, Bakan Göktaş sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti
En sonunda bunu da gördük! Sahaya giren ambulansı futbolcular itti

Sözün bittiği yer! Görüntüye tepki yağıyor
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti
İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil

İntihar için surlara çıktı! Canına kıymaktan tek bir şey vazgeçirdi
Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi