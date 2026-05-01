Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Domenico Tedesco’nun İstanbul’dan ayrılığı duygusal anlara sahne oldu. Havalimanında yaşanan bir an, taraftarların yüreğine dokundu.

VEDA ANLARI DUYGULANDIRDI

İstanbul’dan ayrılmadan önce şoförüyle vedalaşan Tedesco’nun, sarılıp gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

DERİN BAĞ DİKKAT ÇEKTİ

Kısa süreli görevine rağmen kulüp çevresiyle güçlü bir bağ kurduğu görülen Alman teknik adamın vedası, sadece taraftarları değil, yakın çevresini de duygulandırdı.

TARAFTAR DA ETKİLENDİ

Sosyal medyada yayılan görüntüler, Fenerbahçeli taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, bu vedanın samimiyetine dikkat çekti. Tedesco’nun ayrılığı, sahadaki sonuçlardan bağımsız olarak duygusal yönüyle hafızalara kazındı.